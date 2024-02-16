دبلوماسى أوروبى: عملية بحرية لحماية السفن فى البحر الأحمر الإثنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن العملية البحرية الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر ستنطلق الإثنين المقبل؛ وذلك نقلًا عن دبلوماسي أوروبي.

وأكد الدبلوماسي الأوروبي، أن جيبوتي ستكون نقطة الدعم اللوجستي للمهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن 3 سفن حربية من فرنسا وإيطاليا وألمانيا تتواجد الآن في البحر الأحمر.

حادث شمال غرب "المخا" باليمن

وكشفت هيئة عمليات التجارة البريطانية عن أنها تلقت تقارير عن حادث على بعد 72 ميلًا بحريًا من شمال غرب المخا باليمن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقبل قليل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن على خليج عدن.