روسيا: على أمريكا انتظار نتائج الطب الشرعى بشأن وفاة "نافالنى"

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية، التحلي بضبط النفس وانتظار نتائج الطب الشرعي بشأن وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفاة نافالني في السجن

أعلنت مصلحة السجون في منطقة يامالو- نينيتس، اليوم الجمعة، عن وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني.

وقالت مصلحة السجون الاتحادية بمنطقة يامالو- نينيتس، المتمتعة بالحكم الذاتي، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن نافالني "شعر بتوعك" بعد المشي اليوم الجمعة و"فقد وعيه على الفور تقريبًا".

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين"، قالت مساء اليوم الجمعة، إنها لا تملك أي معلومات لديها حول وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن مصلحة السجون الروسية تتحرى للوقوف على جميع ملابسات وفاة نافالني، لكنه ليست لديه معلومات حول الأمر.