هيلترمان: حرب نتنياهو مستمرة حفاظًا على المنصب.. والانتخابات أضعفت التأثير الأمريكى

أكد جوست هيلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستمر في حربه على قطاع غزة للحفاظ على منصبه.

وأضاف “هيلترمان” خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الجمعة، أن الحرب في قطاع غزة تشتعل وتشعل المنطقة ككل، وإسرائيل تواصل التصعيد في رفح آخر مناطق القطاع التي لم تهاجم بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا يهدد بتهجير المزيد من الفسطينيين.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية في عام الانتخابات، وليس لديها الكثير من القوة للضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالعنف في غزة.