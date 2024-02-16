المرصد الأورومتوسطى: وقف تمويل أونروا انخراط غير مباشر فى جريمة الإبادة الجماعية بغزة

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" انخراط غير مباشر في جريمة الإبادة الجماعية بغزة.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ استهدافًا شاملًا وممنهجًا للتعليم المدرسي والجامعي في قطاع غزة، مؤكًدًا أن الموقف الأوروبي سيعاني مأزقًا أخلاقيًا حال استمرار وقف تمويل وكالة الـ"أونروا".