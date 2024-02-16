الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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المرصد الأورومتوسطى: وقف تمويل أونروا انخراط غير مباشر فى جريمة الإبادة الجماعية بغزة

رامي عبده
رامي عبده

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" انخراط غير مباشر في جريمة الإبادة الجماعية بغزة.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ استهدافًا شاملًا وممنهجًا للتعليم المدرسي والجامعي في قطاع غزة، مؤكًدًا أن الموقف الأوروبي سيعاني مأزقًا أخلاقيًا حال استمرار وقف تمويل وكالة الـ"أونروا".

القاهرة الإخبارية أونروا الأورومتوسطي غزة الإبادة الجماعية الاحتلال قطاع غزة

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