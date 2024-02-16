مصدر: مجموعة من النازحين بجوار معبر رفح من الجانب الفلسطينى أشعلوا إطارات سيارات

أكد مصدر مسئول بهيئة المعابر والحدود في غزة أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد المصدر أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

وأوضح المصدر أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.