بايدن: بوتين يتحمل المسئولية الكاملة عن مقتل "نافالنى"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون نافالني تعرض للتسميم داخل سجنه؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح "بايدن"، أنه يجب أن نفكر فيما يجب أن نفعله ضد روسيا وندرس الكثير من الخيارات، منوهًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تقديم المساعدات إلى أوكرانيا.

ودعا بايدن، مجلس النواب الأمريكي، للتحرك بشكل سريع لإقرار مساعدات لأوكرانيا.

وفيما يتعلق بغزة، قال الرئيس الأمريكي: "آمل ألا ينفذ الإسرائيليون أي غزو بري واسع النطاق بقطاع غزة"، مؤكدًا أنه يجب تنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج المحتجزين في غزة.