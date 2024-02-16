"جانتس" و"أيزنكوت" هددا نتنياهو بحل حكومة الحرب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، ووزير مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت، هددا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تهديدات عضوي مجلس الحرب لنتنياهو بحل الحكومة إذا استمر في اتخاذ قرارات منفردة بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يحكم قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المصلحة الشخصية فقط، ورغبته في الاستمرار في الحكم والسلطة هي التي توجه كل قراراته حتى القادة والرأي العام والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن ذلك، مؤكدًا أنه لم يعد هناك شك عندنا أو عند الذين يراقبون من بعيد هذا الأمر.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن هناك مجموعة يمينية متطرفة إرهابية استيطانية تحيط بنتنياهو سواء في حزب الليكود أو في الحكومة، وهذه المجموعة تؤثر على قراراته لأنها تريد استمرار الحرب.