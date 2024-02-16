بن غفير يطالب بمنع دخول المسلمين من الضفة إلى الأقصى خلال رمضان

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يطالب بمنع دخول المسلمين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عن اعتزامه "توسيع سياسة السماح للمستوطنين بتسليح أنفسهم".

وأكد بن غفير، أن عملية كريات ملاخي في عسقلان، تثبت مرة أخرى أن توزيع السلاح ينقذ حياة الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بتسليح السكان.

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف أن ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يحدث أيضًا في لبنان.