الاحتلال يحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية تضم شخصيات رفيعة المستوى

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترًا من مجمع ناصر الطبي بخان يونس وتضم شخصيات رفيعة المستوى؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن القافلة مكونة من شاحنتين واحدة محملة بالوقود والأخرى محملة بالماء والطعام ومحتجزة منذ 7 ساعات.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال أقام حفرًا أمام وخلف قافلة المساعدات الأممية لمنع وصولها إلى مجمع ناصر الطبي.