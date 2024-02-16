الجمعة 16 فبراير 2024
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“حق المقاومة مشروع”.. الشلالدة: يجب وقف الإبادة الجماعية فى غزة

الدكتور محمد فهاد
الدكتور محمد فهاد الشلالدة

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن حق المقاومة للشعب الفلسطيني منذ عام 1967 وحتى اليوم مشروع في القانون الدولي بكافة الوسائل السلمية وغير السلمية.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة ليست عندنا كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية ما هو اليوم التالي في قطاع غزة، ولكن المشكلة الآن في وقف جريمة الإبادة الجماعية الموجهة  بأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن الثمن دفعه ولا يزال يدفعه الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه بناء على الوسائل القضائية التي لجأ إليها الشعب الفلسطيني سواء محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، حيث إن هناك تغيرًا في المجتمع الدولي وخاصة في مواقف بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول في قضية الاعتراف أو قضية التحدث عن قيام دولة.

 

القاهرة الإخبارية فلسطين حق المقاومة مشروع الإبادة الجماعية غزة

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