الجمعة 16 فبراير 2024
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القاهرة الإخبارية: انتظام حركة عمل معبر رفح من الجانب المصرى واستمرار تقديم كل الخدمات

معبر رفح
معبر رفح

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن معبر رفح الدولي لا يزال يقدم خدماته من خلال نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية وضخها إلى سكان قطاع غزة واستقبال المسافرين ومتعددي الجنسيات من خلال الحدود المصرية وتسهيل إجراءات دخولهم للأراضي المصرية بجانب استقبال حالات الجرحى المصابين.

وأضاف عبدالفتاح، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع في معبر رفح الدولي مستقرة حيث لا يزال المعبر يقدم خدماته من خلال ساعات العمل اليومية، بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأوضح أن المساعدات تقدم في ظل العراقيل والتعنتات، التي ما زال الجانب الإسرائيلي يصر على وضعها من أجل تقليل دخول شاحنات المساعدات لغزة في ظل تردي الأوضاع هناك.

القاهرة الإخبارية معبر رفح قطاع غزة

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