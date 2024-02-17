القاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلى لم يتوقف على خان يونس ورفح

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن التوتر ساد مدينتي خان يونس ورفح جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة، حيث شهدت خان يونس منذ ساعات مساء أمس الجمعة، غارات جوية كثيفة وعنيفة استهدفت عدة مواقع في المحافظة.

وأضاف جبر، اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسيلن” المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلين في مدينة وتتواصل حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي ما زالت تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة.

وأوضح، أن القصف المدفعي ينهال بشكل مستمر في اتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة، حيث كان لرفح النصيب الأكبر من هذا القصف العنيف.

توغل إسرائيلي في خان يونس

وأشار إلى أن مدينة خان يونس تشهد توغلا كبير لآليات العسكرية الإسرائيلية منذ ما يقرب من شهرين في المناطق الشرقية لهذه المحافظة وباتجاه المناطق الغربية خلال هذه الفترة حاصرت إسرائيل عددا من المستشفيات، منها مستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك مجمع ناصر الطبي الذي انتهى حصاره بدخول هذه الآليات السرائيلية إلى داخل هذه المستشفى وإخراج النازحين بالقوة باتجاه محافظة رفح.

توقف غرف الأكسجين

وأكد أن غرف الأكسجين توقفت عن العمل؛ جراء كثافة النيران، ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى الذين كانوا داخل غرف العناية المركزة.

