السبت 17 فبراير 2024
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"القاهرة الإخبارية": العمليات فى البحر الأحمر تتصاعد ردًا على الهجمات الأمريكية والبريطانية

إياد الموسمي
إياد الموسمي

كشف إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من اليمن، عن تفاصيل استهداف جماعة الحوثي سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر، ردًا على الهجمات الأمريكية والبريطانية.

وأضاف الموسمي، اليوم، خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السفينة التي تم استهدافها من قبل الحوثيين، هي الـ23 التي تستهدف في البحر الأحمر وخليج عدن ولم تكن عملية جديدة، وهناك سفن يوميًا تتعرض للقصف الحوثي.

وأوضح، أن العمليات في البحر الأحمر تتصاعد وهناك قصف يومي واعتداءات وهجمات يومية، مشددًا على أنه بالأمس كان هناك العديد من الطائرات بمنطقة الحديدية وتوسعت لعدد من المناطق الأخرى، والتي تستهدف المنصات الصاروخية التابعة للحوثيين، والتي يتم إطلاق الصواريخ منها ضد السفن البريطانية والأمريكية.

وأشار إلى أنه، باليوم والأمس، كان هناك العديد من البيانات التي أظهرت رفضًا كاملًا وقف هذه الهجمات، بعد أن وصلت الولايات المتحدة الأمريكية وعمان وبريطانيا رسائل للكف عن هذه الهجمات، مؤكدًا أنه اليوم وبالأمس وأول أمس كانت هناك استهدافات سفن أمريكية بريطانية تجارية تم استهدافها بصواريخ بالستية مخصصة لاستهداف السفن.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لم تتوقفا عن متابعة أماكن انطلاق هذه الصواريخ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الحديدية أو مناطق الوسط بمحافظة البيضاء.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين جماعة الحوثي البحر الاحمر الهجمات الأمريكية والبريطانية

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