القاهرة الإخبارية: الأتراك ينتفضون ضد واشنطن وتل أبيب دعمًا لفلسطين

أكد عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، أن هناك تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في أنقرة تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاولات التهجير، مشيرًا إلى أنها مظاهرة حاشدة جدًا وتجمع أمام السفارة الأمريكية، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.

وأضاف أحمد، اليوم، خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من المطالبات لهذه التظاهرات أولها هو رحيل الولايات المتحدة الأمريكية عن الأراضي التركية، مشيرًا إلى أنهم يرون أن أصل الأزمات ومرتكبي المجازر الأساسي هي الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنهم يطالبون بحملة مقاطعات للمنتجات الإسرائيلية في تركيا، ويطالبون برفع الوتيرة للمقاطعات وكل من يدعم إسرائيل ويوزعون عددًا من الأوراق توضح المنتجات التابعة لإسرائيل.

وأوضح أنهم يطالبون بأنه لا يجب الصمت والأطفال يموتون على بُعد بضعة حدود من تركيا، ويطالبون بوقف الحرب ووقف تهجير الفلسطينيين قسرًا عن أراضيه، ويؤكدون أن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني ويعودون لأرضهم وإنشاء دولة فلسطينية والعيش باستقرار بها.