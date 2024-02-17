السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الأتراك ينتفضون ضد واشنطن وتل أبيب دعمًا لفلسطين

تظاهرات أمام السفارة
تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في أنقرة لدعم فلسطين

أكد عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، أن هناك تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في أنقرة تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاولات التهجير، مشيرًا إلى أنها مظاهرة حاشدة جدًا وتجمع أمام السفارة الأمريكية، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.

وأضاف أحمد، اليوم، خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من المطالبات لهذه التظاهرات أولها هو رحيل الولايات المتحدة الأمريكية عن الأراضي التركية، مشيرًا إلى أنهم يرون أن أصل الأزمات ومرتكبي المجازر الأساسي هي الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنهم يطالبون بحملة مقاطعات للمنتجات الإسرائيلية في تركيا، ويطالبون برفع الوتيرة للمقاطعات وكل من يدعم إسرائيل ويوزعون عددًا من الأوراق توضح المنتجات التابعة لإسرائيل.

وأوضح أنهم يطالبون بأنه لا يجب الصمت والأطفال يموتون على بُعد بضعة حدود من تركيا، ويطالبون بوقف الحرب ووقف تهجير الفلسطينيين قسرًا عن أراضيه، ويؤكدون أن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني ويعودون لأرضهم وإنشاء دولة فلسطينية والعيش باستقرار بها.

 

القاهرة الإخبارية انقرة السفارة الأمريكية غزة الإبادة الجماعية رحيل الولايات المتحدة الأراضي التركية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: تدنى شعبية نتنياهو فى الشارع الإسرائيلى

القاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلى لم يتوقف على خان يونس ورفح

شريف الجيار يكشف أسرارًا من حياة رائد أدب الجاسوسية "صالح مرسى"

"العدل الدولية" تصدر قرارها فى طلب جنوب إفريقيا بشأن الوضع فى رفح

الاحتلال يحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية تضم شخصيات رفيعة المستوى

ماكرون: سنواصل دعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا

القاهرة الإخبارية: انتظام حركة عمل معبر رفح من الجانب المصرى واستمرار تقديم كل الخدمات

“حق المقاومة مشروع”.. الشلالدة: يجب وقف الإبادة الجماعية فى غزة

الأكثر قراءة

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

قائمة مسلسلات رمضان 2024 بعد إطلاق بوسترات المتحدة

تشييع جثمان مريم مجدى ضحية زوجها السويسرى فى الدقهلية

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية