السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال سيمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

جيش الاحتلال يمنع
جيش الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله: سيكون هناك منع للفلسطينيين من الضفة الغربية بالتواجد في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر من الدخول إليه والصلاة فيه.

وأضافت السلامين، اليوم، خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ السابع من أكتوبر كانت هناك عمليات نوعية من قبل الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي تنوعت بين الدهس وإطلاق النار على الحواجز والآليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال تقوم بوضع الكثير من المعوقات أمام الفلسطينيين الذين ينوون الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. 

وأوضحت أن هناك اتساعا في رقعة الصراع بالضفة الغربية بزيادة عمليات المقاومة هناك إزاء ما يحدث في الضفة والمسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين الضفة الغربية المسجد الأقصى رمضان السابع من أكتوبر

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