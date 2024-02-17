الرئيس الصومالى يتهم الأمن الإثيوبى بمحاولة منع وصوله لقمة الاتحاد الإفريقى

اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأمن الإثيوبي بمحاولة منع وصوله إلى قمة الاتحاد الإفريقي، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

انطلاق أعمال قمة الاتحاد الإفريقى

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، إن قرار محكمة العدل الدولية بإدانة جرائم إسرائيل في قطاع غزة انتصار لكل الدول التي تدعم القضية الفلسطينية.

وأكد فقي، خلال كلمته بانطلاق أعمال القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي، اليوم، التضامن التام مع الشعب الفلسطيني المظلوم، مشددًا على ضرورة أن يتمتع بكامل حريته ودولته المستقلة.