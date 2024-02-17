السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس الصومالى يتهم الأمن الإثيوبى بمحاولة منع وصوله لقمة الاتحاد الإفريقى

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأمن الإثيوبي بمحاولة منع وصوله إلى قمة الاتحاد الإفريقي، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

انطلاق أعمال قمة الاتحاد الإفريقى

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، إن قرار محكمة العدل الدولية بإدانة جرائم إسرائيل في قطاع غزة انتصار لكل الدول التي تدعم القضية الفلسطينية.

وأكد فقي، خلال كلمته بانطلاق أعمال القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي، اليوم، التضامن التام مع الشعب الفلسطيني المظلوم، مشددًا على ضرورة أن يتمتع بكامل حريته ودولته المستقلة.

الاتحاد الافريقى اكسترا نيوز الرئيس الصومالي الامن الإثيوبى

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": العمليات فى البحر الأحمر تتصاعد ردًا على الهجمات الأمريكية والبريطانية

القاهرة الإخبارية: الاحتلال سيمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

القاهرة الإخبارية: الأتراك ينتفضون ضد واشنطن وتل أبيب دعمًا لفلسطين

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال نفّذ غارات جوية على عدة بلدات لبنانية

القاهرة الإخبارية: تدنى شعبية نتنياهو فى الشارع الإسرائيلى

القاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلى لم يتوقف على خان يونس ورفح

شريف الجيار يكشف أسرارًا من حياة رائد أدب الجاسوسية "صالح مرسى"

"العدل الدولية" تصدر قرارها فى طلب جنوب إفريقيا بشأن الوضع فى رفح

الأكثر قراءة

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول أمام برينتفورد

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

الرئيس الصومالى يتهم الأمن الإثيوبى بمحاولة منع وصوله لقمة الاتحاد الإفريقى

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج