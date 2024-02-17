رئيس "الاسكندنافى للدراسات": الحرب الروسية الأوكرانية أحيت الناتو مجددًا

قال عبدالجليل السعيد، رئيس المركز الاسكندنافي للدراسات، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعاني الآن من نقص كبير وحاد في الذخيرة، كونه كان معطلًا في عمله على مدى سنوات، خاصة بعد الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي المنهار سابقًا وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف السعيد، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب في أوكرانيا أحْيت الناتو مجددًا، وأجبرت دوله والمنضمين فيما عدا الولايات المتحدة للتفكير جديًا بطبيعة الاستراتيجيات الدفاعية التي تحتاجها القارة الأوروبية تحديدًا.

وأوضح، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، يحاول أن يمسك العصى من الوسط، فهو يبين أمام أعضاء هذا الحلف الاحتياجات التي يحتاجونها وبنفس الوقت يحاول أن يبعث برسائل سياسية وحتى ربما تكون عسكرية متعلقة بقوة الحلف وتماسكه.

وتابع: "بطبيعة الحال حلف الناتو ربما يحتاج إلى كثير من المخزونات الدفاعية التي كانت بعض الدول الأوروبية تتهرب من تقديمها، وما كان يغطيه الجانب الأمريكي في بعض الأحيان، في وقت كان فيه الأعضاء من الجانب الأوروبي لا يستطيعون أو لا يريدون زيادة الميزانيات الدفاعية حتى داخل بلدانهم فضلًا عن إسهاماتهم داخل حلف الناتو".