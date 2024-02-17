السبت 17 فبراير 2024
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خبير علاقات دولية: أمريكا تكافئ إسرائيل على عدوان غزة وإبادة الفلسطينيين

الدكتور أشرف عكة
الدكتور أشرف عكة

علّق الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، على الموقف الأمريكي من التطورات الأخيرة في غزة، والعلاقة بين واشنطن وتل أبيب.

وقال خبير العلاقات الدولية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المماطلة ليست من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقط، بل الرئيس الأمريكي جو بادين وإدارته يماطلون أيضًا، مؤكدًا أن موقفهم من التطورات في غزة كذب ومماطلة.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية تكافئ إسرائيل على عدوانها وإبادتها الشعب الفلسطيني، وطريقة تعاطيها مع حل القضية الفلطسينية بتقديم دفعة جديدة من المساعدات تقدم من الجانب الأمريكي لإسرائيل.

وتابع: "إذا كانت السياسية الأمريكية واضحة بمنع اتساع الحرب وإيجاد صفقة التبادل، فإن بادين تحدث مع نتنياهو وقال له إن هناك مواطنين أمريكيين محتجزين فلا بد من إنجاز هذه الصفقة في أسرع وقت".

القاهرة الإخبارية نتنياهو بادين غزة إسرائيل

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