أستاذ دراسات دولية: الصين وحدها قادرة على لعب دور الوساطة لوقف حرب غزة

قال الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، إنه كان هناك موقف للصين واضح منذ عملية طوفان الأقصى، عندما أرجعت الصين الموضوع إلى أن هناك ظلما تاريخيا تعرض له الشعب الفلسطيني ويجب تصحيح ذلك.

وأضاف "الشاهر"، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين دائمًا تطرح فكرة حل الدولتين كمخرج لما يجري اليوم، فالفكرة الأساسية أن للصين محددات لسياستها، منها يجري اليوم، حيث لديها إحراج في التعامل مع حركة حماس، مشيرًا إلى أن السياسة الصينية لا تحب أن تتعاطى مع مجموعات أو منظمات دون الدول، فهي تحب أن تتعاطى مع الدول الشرعية، موضحًا أن هذا الموضوع مطلب صيني للتدخل في أي وساطة أو أي حوار يمكن أن تجريه بكين بين الطرفين.

وأكد، أنه لو نظرنا إلى المشهد، فلا يوجد أي دولة قادرة على لعب دور الوساطة لإيجاد مخرج لما يجري سوى الصين، فروسيا ليست مقبولة والولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب أصبحت طرفًا فيها.