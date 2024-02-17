نتنياهو: من يقول لا تنفذوا عملية في رفح هو يريد أن نخسر الحرب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن كل من يقول لنا ويطالبنا بعدم تنفيذ عملية في رفح الفلسطينية فهو يريد أن نخسر الحرب.

وأضاف نتنياهو، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل سوف تحارب حتى تحقيق الانتصار وهذا ما نبلغه لكل قادة العالم الذين نتواصل معهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على حماس.

وأوضح أن الاتفاق مع الفلسطينيين لن يتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة.