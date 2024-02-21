الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل مصر أمام "العدل الدولية": إسرائيل تخطط لاقتحام رفح حيث يعيش 1.3 مليون فلسطينى

الدكتورة ياسمين موسى
الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية

أكدت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، إن إسرائيل لا تزال تمارس سياسة التشريد والتهجير بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًة إلى أنها تخطط الآن لاقتحام رفح التي يوجد بها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

وأضافت موسى، اليوم الأربعاء، في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مجلس الأمن الدولي يفشل في المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة مستمرة، حيث استشهد 29 ألف فلسطيني وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأكدت، أن إسرائيل بشكل متعمد تخلق ظروفا حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ إنها تفرض الحصار وسياسية التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتمنع توزيعها حال وصولها، من خلال القيود التي تفرضها بجانب استمرار أعمال القصف.

إسرائيل السياسة التشريدية محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية مجلس الأمن قطاع غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يتحدى أمريكا.. ويؤكد: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستتم

عائلات المحتجزين: "على نتنياهو وضع مصالحه السياسية خارج غرفة مجلس الحرب"

مصر تدشن منطقة لوجيستية لاستقبال المساعدات لتخفيف التكدسات فى العريش

نتنياهو: من يقول لا تنفذوا عملية في رفح هو يريد أن نخسر الحرب

سامح شكرى: الصراع الحالى الخامس على قطاع غزة

شكري: أى عمليات عسكرية شاملة فى غزة ستكون لها تداعيات كارثية

بوريل يؤكد دعمه للدور المحورى الذى تلعبه مصر لوقف الحرب فى غزة

أستاذ دراسات دولية: الصين وحدها قادرة على لعب دور الوساطة لوقف حرب غزة

الأكثر قراءة

عاجل| ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة في الممارسات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية