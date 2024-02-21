ممثل مصر أمام "العدل الدولية": إسرائيل تخطط لاقتحام رفح حيث يعيش 1.3 مليون فلسطينى

أكدت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، إن إسرائيل لا تزال تمارس سياسة التشريد والتهجير بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًة إلى أنها تخطط الآن لاقتحام رفح التي يوجد بها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

وأضافت موسى، اليوم الأربعاء، في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مجلس الأمن الدولي يفشل في المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة مستمرة، حيث استشهد 29 ألف فلسطيني وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأكدت، أن إسرائيل بشكل متعمد تخلق ظروفا حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ إنها تفرض الحصار وسياسية التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتمنع توزيعها حال وصولها، من خلال القيود التي تفرضها بجانب استمرار أعمال القصف.