القاهرة الإخبارية: نتنياهو يتحدى أمريكا.. ويؤكد: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستتم

علقّت دانا أبو شمسية مراسلة قناة ”القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، على الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل.

وقالت أبو شمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدى الإدارة الأمريكية، حيث أكد أن العملية في رفح الفلسطينية ستتم وباتت وشيكة جدًا وتحت أي ظرف.

وأوضحت أن نتنياهو خلال كلمته أكد على الحسم المطلق أو الانتصار المطلق وبدأ يلّوح فيه خاصة بعد الإنجاز العسكري المتمثل في الإفراج عن المحتجزين الاثنين ولكنه يحاول نسب هذا الإنجاز العسكري له.

وأشارت إلى أن نتنياهو حاول اليوم القول إنه لا وقت للحديث عن الانتخابات في وقت الحرب خاصة بعد سماع أصوات في الشارع الإسرائيلي تطالب بالإطاحة به والذهاب إلى إجراء انتخابات جديدة.