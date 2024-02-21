ممثلة مصر أمام "العدل الدولية": ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعًا عن النفس

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستحوذ على الأراضي الفلسطينية بالقوة في مخالفة للقانون الدولي.

وأضافت خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني المحتلة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دفاعا عن النفس، وإنما حرب غاشمة، مرددة: "إسرائيل تلعب على مبدأ الدفاع عن النفس منذ سنوات".

كما أكدت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام العدل الدولية، أن إسرائيل ليس لها الحق في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشددة أنه على إسرائيل إنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية طبقا للقرارات الأممية والقوانين الدولية.

