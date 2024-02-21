ماذا قالت ممثل مصر أمام "العدل الدولية" بشان اقتحام رفح الفلسطينية؟

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.

وأضافت، خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني المحتلة، أن إسرائيل تخطط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني، وهذا مرفوض.

وتابعت: "امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني".

كما أكدت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

