ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية: حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن حل القضية الفلسطينية، سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وطالبت خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني المحتلة، بضرورة حل القضية الفلسطينية التي تقوم على أن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

المرافعة المصرية

المرافعة المصرية الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية لـ المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.