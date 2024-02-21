الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية: دمرنا آليتين إسرائيليتين بعبوات برميلية في حي الزيتون

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أكدت فصائل فلسطينية، تدمير آليتين إسرائيليتين بعبوات برميلية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفقا لعاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29313 شهيدا 

وكانت أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29313 شهيدا و69333 جريحا منذ 7 أكتوبر، وذلك خلال نبأ عاجل أوردته "القاهرة الإخبارية".

كما أعلنت "الصحة الفلسطينية"، أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 118 شهيدا و163 جريحا خلال 24 ساعة الماضية.

فصائل فلسطينية دمير آليتين إسرائيليتين عبوات برميلية حي الزيتون مدينة غزة

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