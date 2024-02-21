بمشاركة مصر.. "العدل الدولية" تعقد ثالث أيام جلسات الاستماع حول الانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أنه سيذاع بعد قليل، انعقاد محكمة العدل الدولية، اليوم الثالث من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مصر تشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الأمم المتحدة من "العدل الدولية"

وتشارك مصر اليوم في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفقًا لمصدر رفيع المستوي لفضائية "القاهرة الإخبارية".



وقدمت مصر مذكرتين للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024