بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلى دمر نحو مليون متر مربع من الطرق

كشفت بلدية غزة، عن أن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو مليون متر مربع من الطرق بالمدينة منذ بداية عدوانه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت بلدية غزة، أن الدمار الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي حول مدينة غزة إلى منطقة منكوبة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن إسرائيل تستهدف قافلات المساعدات وتضع العراقيل أمام دخولها إلى قطاع غزة.

وأكدت، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مجاعة حقيقية وتدعو إلى تدخل دولي عاجل، متابعة أن هناك نحو 400 ألف شخص مهددون بالموت جوعًا في شمالي قطاع غزة.