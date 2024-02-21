الاحتلال يستهدف شخصيات مرتبطة بحزب الله والحرس الثورى فى كفرسوسة

كشفت مصادر محلية سورية عن أن القصف الإسرائيلي على كفرسوسة استهدف شخصيات مرتبطة بحزب الله والحرس الثوري، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن القضف الإسرائيلي للشقة السكنية في كفرسوسة تم تنفيذه بأربعة صواريخ.

ولفتت إلى أن وسائل إعلام سورية، أعلنت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف حي كفرسوسة بالعاصمة دمشق.

وأضافت أن هناك أنباء عن استهداف قيادي إيراني في القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي كفرسوسة السكني بدمشق.