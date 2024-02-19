كاتب صحفي: ترامب يجيد استخدام منصات "السوشيال ميديا" ويلعب على المشاعر الشعبوية

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، إن ترامب يستخدم موقعه على "إكس"، وبالطبع يلعب دورا خلال الدعايا الانتخابية، لافتا إلى أن جزء كبير من دعايا ترامب تتلخص في كونه قادر على حماية البلاد من التدخلات الصينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب يلعب على المشاعر الشعبوية، من أجل دعم موقفه وتعزيز نجاحه، مؤكد أن ترامب يمتاز باجادة استخدام مواقع السوشيال ميديا.

ويتنافس عدد من المرشحين على انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بينهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، على نيل ترشيح الحزب الجمهوري، في حين يعد الرئيس جو بايدن المرشح الفعلي للحزب الديمقراطي.

وستُجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وسيتقلد الفائز فيها رئاسة البلاد لفترة أربع سنوات في البيت الأبيض ابتداءً من يناير 2025.

