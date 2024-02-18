الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث أمريكى: الجمهوريون يعتقدون إذا فاز دونالد ترامب سيقصفون إيران

كالفين دارك
كالفين دارك

قال كالفين دارك، الخبير الاستراتيجي، إن جماعة الحوثي هى السبب وراء التصعيد في منطقة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدافع عن نفسها ولا تشن هجمات وحسب.

وأشار "دارك"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسي بوتين، يحاول إعادة أوروبا للاتحاد السوفيتي، لذلك ستتحد الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة في عمليات البحر الأحمر.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول الرد على الحوثيين بطريقة توقف هجماتهم، فالجمهوريون يعتقدون إذا فاز دونالد ترامب سيقصفون إيران.

وتابع، أن جماعة الحوثي تبرر هجماتها في البحر الأحمر بأنها وسيلة للتضامن مع فلسطين، ولكن هذا يضر الشعب الفلسطيني، بسبب التصعيد المستمر من الحوثيين.

وأردف، أن جماعة الحوثي، هم من بدأوا التصعيد في البحر الأحمر، وبعد ذلك تدخلت إيران في الحرب الدائرة عن طريق الحوثيين، مضيفًا أن الملاحة البحرية في البحر الأحمر تتعرض لخطر كبير.

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