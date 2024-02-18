الأحد 18 فبراير 2024
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القاهرة الإخبارية: العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أصبحت مسألة حياة أو موت لبوتين

العسكرية الروسية
العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت مسألة حياة أو موت، وهو تأكيد من قبل بوتين أن هذه العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع الأهداف التي تريدها روسيا.

وأضاف خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن بوتين أبقى باب الحوار والمفاوضات مواربًا للغرب، حيث أكد بوتين أن بلاده مستعدة للمفاوضات لكنه وضع علامة استفهام حول هل كييف هي التي تريد هذه المفاوضات أم لا؟، موضحًا أن بوتين أشار إلى أن روسيا على الرغم من وجود عملية عسكرية إلا أنها عملت خلال الفترة الماضية على حل المسألة سلميًا وعبر الدبلوماسية، إلا أن كييف هي من ترفض هذا الأمر.

وتابع أنه بعد سيطرة روسيا على بعض المدن المهمة، تغير الموقف الروسي تجاه أوكرانيا وأصبح لدى القادة الروس ثقة أكثر بأن هذه الأهداف التي وضعوها في 24 فبراير 2022 سيتم تحقيقها.

بوتين القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الاخبارية العملية العسكرية الروسية أوكرانيا جولة المراسلين فلاديمير بوتين

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