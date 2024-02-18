محمد الباز: مرافعة مصر فى "العدل الدولية" تجسد أهميتها للقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا أمام لحظة فارقة بعد الإعلان عن مشاركة مصر في المرافعة المقبلة بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا حول ممارسات إسرائيل في فلسطين منذ عام 1967، هو خطوة جيدة في مسار القضية الفلسطينية.

وأكد أن مشاركة مصر في المرافعة المقبلة لمحكمة العدل الدولية تجسيد لأهمية الدولة في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر هي السند الدائم للشعب الفلسطيني، والعمود الفقري للقضية الفلسطينية بدورها التاريخي.

وأشار "الباز" إلى أن مصر كانت في صدامٍ مباشر لسنواتٍ عديدة، وبالتالي، فمذكرات مصر التي ستقدمها لمحكمة العدل الدولية ستكون أكثر تكاملًا ووضوحًا.

وتابع أن الرأي العام العالمي أصبح مستعدًا على المستويين النفسي والإنساني، أن يستمع لما فعلته إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن إسرائيل كانت تسوّق نفسها للمجتمع الدولي على أنها صاحبة حق.

مصر في محكمة العدل الدولية

وأكد مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت مصر مذكرتين للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في 21 من فبراير المقبل، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".