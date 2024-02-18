دانا أبوشمسية: نتنياهو يعلن الحرب بالتصريحات على الدول التى تطالب بدولة لفلسطين

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن تصريحات بنيامين نتنياهو الخاصة بأن إسرائيل لا تتلقى شروطًا من أي دولة، وأن الحكومة الإسرائيلية صاحبة القرار، جاءت ردًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن بنيامين نتنياهو أكد أنه يجب تبادل الأسرى والمحتجزين، دون شروط، وللحكومة الإسرائيلية القرار في ذلك.

ونوهت إلى أن بنيامين نتنياهو شن عددًا من التصريحات التي تهاجم عددًا من الدول الغربية، التي تنادي بضرورة وقف إطلاق النار والعمل على حل الدولتين.

وأشارت إلى أن كل التصريحات الإسرائيلية هدفها واحد، وهو عدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل وهاجم كل التصريحات والمطالب التي نادت بالتهدئة في القطاع.