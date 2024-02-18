الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلى المستمر لن يجلب الأمن والاستقرار لأى دولة فى المنطقة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

أكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن العدوان الإسرائيلي المستمر لن يجلب الأمن والاستقرار لأي دولة في المنطقة والعالم أجمع، وفقًا لنبأ عاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار بيان الرئاسة الفلسطينية، إلى أن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية مفتاح الحل ومستقبل واستمرار المنطقة في أمن وسلام دائم، حيث إن المطلوب هو تحرك عربي متزايد أمام الاضطراب الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان، أن المنطقة ستبقى مشتعلة وفي صراع دون حصول دولة فلسطين على عضويتها في الأمم المتحدة وتجسيد استقلالها والوقوف أمام التهجير وجرائم الإبادة.

الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى القاهرة الإخبارية القدس الامم المتحدة

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