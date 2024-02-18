دوي انفجار قوي في طولكرم.. والاحتلال يحاصر المنازل في الضفة الغربية

أكد مراسل قناة "الغد الإخبارية"، على وجود دوي انفجار قوي في طولكرم وأعمدة الدخان تتصاعد في أكثر من محور بالمخيم، المكتظ بالمواطنين.

وأشار إلى أن هناك عدد من الإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم "طولكرم" شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى محاصرة عدد من المنازل.

ونوه أن جيش الإحتلال الإسرائيلي، دفع بثلاث جرافات لاقتحام مخيم “طولكرم”؛ لعمل عمليات تدمير للبنى التحتية، بالإضافة إلى هدم عدد من المنازل.

وأضاف أن هناك تبادل لإطلاق النار بالمخيم، مؤكدًا أن جيش الإحتلال الإسرائيلي، يحاصر عدد من الشباب الفلسطيني بحارة الشهداء في المخيم.

وتابع أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، تحلق على مستوى منخفض في المخيم، من أجل اعتقال عدد من الشباب الفلسطينيين.