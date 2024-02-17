الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولى: هناك خطط فى الاتحاد الأوروبى لمنع تسليم أسلحة لإسرائيل

الدكتور مجيد بودن
الدكتور مجيد بودن

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن على المجتمع الدولي أن يتخذ قرار بوقف الحرب في قطاع غزة، خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية.

وأشار "بودن"، خلال مداخلة لبرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن القانون الدولي يجرم ما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه أستاذ القانون الدولي بأن الأتحاد الأوروبي صار واعيا، فيما يخص الدعم الأوروبي لإسرائيل، حيث إنه لا يمكن أن يتخلى عن التزاماته بالدول الأوروبية.

وأضاف "بودن" أن هناك خططا في الاتحاد الأوروبي؛ لمنع تسليم أسلحة لإسرائيل، حتى لا يكون شريكا فيما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية.

استاذ قانون دولي الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية عن قرب مع أمل الحناوي غزة قطاع غزة الدكتور مجيد بودن

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