السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير عسكرى: ما يحدث فى لبنان هو حرب بما تحمله الكلمة من معنى

العميد عمر معربوني
العميد عمر معربوني

قال العميد عمر معربوني، الخبير العسكري، إن حزب الله لم يكن يعلم بحرب غزة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في لبنان هو حرب بما تحمله الكلمة من معنى.

ونوه "معربوني"، خلال مداخلة برنامج "الشرق الأوسط" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أننا نحن أما أكثر من 4 أشهر والنصف من حرب غزة، ومازال القصف مستمرًا وليس بغزة فقط، بل طال العديد من الأماكن الأخرى ولعل أهمها لبنان.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن حزب الله تدخل في المعركة الدائرة منذ الثامن من أكتوبر، وبالتالي هناك قواعد ردع متبادلة بين حزب الله وإسرائيل.

ونوه إلي أن وزير الحرب الإسرائيلي يؤاف جالانت، سمعنا له التهديد رقم 47 بتصعيد الحرب في الحدود اللبنانية، والتي أكد فيها أن مصير لبنان سيكون مصير قطاع غزة، في حالة استمرار حزب الله استهداف إسرائيل.

خبير عسكري حرب لبنان الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية حزب الله

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