السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تساهم أجواء شهر رمضان في تحسين الحالة النفسية؟.. خبير يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة ذهبية لتحسين الحالة النفسية من خلال التقرب من الله، التضامن مع الآخرين، الانضباط الذاتي، التأمل، وتعزيز العلاقات الاجتماعية والعائلية، حيث أن استغلال هذه الفرص بشكل إيجابي يمكن أن يسهم في رفع المعنويات وتحسين جودة الحياة النفسية خلال هذا الشهر الكريم.

أجواء شهر رمضان المبارك تعتبر فرصة مميزة للتأمل والانعتاق الروحي، حيث تحمل معها العديد من العناصر التي تساهم في تحسين الحالة النفسية للفرد. 

في السطور التالية توضح الكاتبة ميادة عابدين خبيرة الإرشاد النفسي والأسري، كيفية تأثير أجواء رمضان على الحالة النفسية للفرد، وكيف يساهم في إعادة الحالة المزاجية لوضعها الهادئ.

الروحانية والتقرب من الله:

يعد شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وتعزيز الروحانية، كما أن صيام النهار وقيام الليل يعززان الإحساس بالقرب من الله وتحقيق السلام الداخلي.

التضامن والتعاون:

يشجع شهر رمضان على التعاطف والتضامن مع الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى تقديم الزكاة والصدقات يعزز الشعور بالسعادة والرضا النفسي لدى الفرد.

الانضباط والتحكم بالنفس:

يعتبر صوم رمضان يعلم الفرد التحكم بنفسه والتقليل من الرغبات الجسدية، وهذا يساهم في تعزيز الانضباط الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس، والتخلص من الطاقة السلبية.

التأمل والتفكير العميق:

أجواء الهدوء التي يتمتع بها شهر رمضان تعزز الفرصة للتأمل والتفكير العميق، لذا يمكن للفرد استغلال هذه الأوقات في تقييم حياته ووضع أهداف جديدة للنمو الشخصي.

العلاقات الاجتماعية والعائلية:

زيادة الاجتماع مع العائلة والأصدقاء خلال شهر رمضان يعزز الشعور بالانتماء والمحبة، كما أن تبادل المأكولات والوجبات خلال وقت الإفطار يعزز الروابط الاجتماعية ويخلق جو من البهجة والتفاعل.

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