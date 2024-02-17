السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر: الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر الطبى.. وشمال القطاع يعانى من مجاعة

مسؤولة الإعلام بالهلال
مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن مستشفى ناصر بجنوب غز، بلا ماء ولا طعام وأكسجين، الأمر الذي يساهم في تعرض حياة الكثير من النازحين لخطر الموت.

ونوهت "فرسخ"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن 8 آلاف مريض تم إجبارهم على الإخلاء دون الحصول على الرعاية اللازمة لهم.

وأشارت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر الطبي من جميع الجهات، مؤكدة أن الأوضاع في المستشفى خطيرة للغاية.

وأضافت "فرسخ"، أن شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية بسبب عدم دخول سيارات للمساعدات الإنسانية، كما أنه تم اعتقال 9 من كوادر الهلال الأحمر الفلسطينيى، وهذا يدل على الحرب الشرسة التي تواجه القطاع الطبي في غزة.

وأكدت أن هناك نقصا شديدا في الأدوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، كما أن هناك بعض المواد الطبية، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمصادرتها بادعاءات أمنية.

وتابعت، أن هناك شحا كبيرا في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسبب عرقلة الاحتلال الإسرائيلي دخولها وتشديد الإجراءات عليها.

الهلال الأحمر الفلسطيني الدبابات الإسرائيلية مستشفى ناصر الطبى القاهرة الإخبارية غزة

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