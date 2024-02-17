السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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زيلينسكى: الولايات المتحدة أنقذت مئات الآلاف من حياة الناس فى أوكرانيا

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إننا نشكر الإدارة الأمريكية التي توفر لنا الدعم وقوفًا ضد هجمات روسيا، التي تهدد أمن العالم أجمع، ولا بد من أن نثبت للرئيس الروسي بوتين أن العالم يقدر السلام.

وأشار "زيلينسكي"، خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، على هامش مؤتمر ميونج، إلى أن الولايات المتحدة أنقذت مئات الآلاف من حياة الناس في أوكرانيا، من خلال دعمها.

ونوه بأننا نريد بناء استقلالية أوكرانيا اقتصاديًا، والولايات المتحدة تساعد في ذلك، مشيرًا إلى أننا نريد تجميد حسابات روسيا وبوتين من أجل إعمام العدالة في العالم.

وأضاف الرئيس الأوكراني أننا نود استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لبلادنا، ضد الظلم الذي نتعرض له من قبل الرئيس الروسي ونظامه الذي يهدد شعبنا يوميًا.

زيلينسكي الولايات المتحدة أوكرانيا هجمات روسيا روسيا

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