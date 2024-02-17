السبت 17 فبراير 2024
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خبير بيئى: الدول الكبرى لا تتحول للطاقة الخضراء إلا بعد الانتهاء من البترول والفحم

الدكتور مجدي علام
الدكتور مجدي علام

قال الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إن كل شيء صديق للبيئة يطلق عليه الطاقة الخضراء، ومؤخرًا ظهر ما يعرف بالاقتصاد الأخضر.

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية dmc، أن كل الطاقة الناجمة عن الطبيعة هى مفيدة للكوكب والإنسان بشكل عام.

ونوه الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب بأن الاقتصاد الأخضر مربح جدًا، مشيرًا إلى أن مخلفات مصر تقدر بـ50 مليون طن من المخلفات، وهذا ما دفع الدولة لتدوير هذه المخلفات والاستثمار فيها.

وأشار إلى أن الدول الكبري لا تتحول للطاقة الخضراء إلا بعد الانتهاء من البترول والفحم من الكوكب، وهذا ما يزيد من تفاقم الأزمة والتغيرات المناخية.

وتابع أنه بحلول عام 2050، لا يجب أن تصل درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة، الأمر الذي يهدد الكوكب بشكل كبير، خاصة مع تصرفات بعض الدول الصناعية الخطرة.

خبير بيئي البترول الفحم 8 الصبح DMC الطاقة الخضراء

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