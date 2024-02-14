في عيد الحب.. أغرب وأشهر احتفالات دول العالم بالفلانتين

تختلف احتفالات دول العالم بعيد الحب 2024 في طقوسها وتقاليدها، وتعكس التنوع الثقافي على مستوى العالم، بغض النظر عن الطرق المختلفة، فإن جميع هذه الاحتفالات تهدف إلى تعزيز العلاقات العاطفية والرومانسية وتبادل المشاعر الإيجابية، يُظهر احتفال دول العالم بعيد الحب أن الحب والعاطفة لا تعرف حدودًا وتصل إلى جميع أرجاء العالم.

عيد الحب 2024

يعتبر عيد الحب مناسبة عالمية يحتفل بها الأزواج والأحباء في جميع أنحاء العالم، تختلف طقوس وتقاليد الاحتفال بعيد الحب من دولة إلى أخرى، في هذا التقرير، سنستكشف أغرب وأشهر احتفالات دول العالم بعيد الحب.

احتفالات كوريا الجنوبية بعيد الحب

تحتفل كوريا الجنوبية بعيد الحب في الـ 14 من شهر فبراير، ولكن بشكل مختلف تمامًا عن باقي الدول. في هذا اليوم، يتم لبس الزوجان الملابس التقليدية الكورية "هانبوك" والمشي في حديقة الحب الشهيرة في سيول، كما يقوم الأزواج بتبادل الورود والهدايا الصغيرة، ويتناولون وجبة رومانسية معًا.

البرازيل

يعتبر عيد الحب في البرازيل مناسبة كبيرة تعرف باسم "ديا دوس نامورادوس"، أو "يوم العشاق". تحتفل البلاد في الـ 12 من يونيو بعيد الحب، وهو يوم شهير للزفاف والاحتفالات العائلية، يتم تزيين الشوارع بأضواء الكرنفال والألوان الزاهية، وتقام حفلات موسيقية ورقص ومسابقات.

احتفالات عيد الحب اليابان

في اليابان، يحتفلون بعيد الحب مرتين في السنة. يحتفلون في الـ 14 من فبراير بنفس الطريقة الغربية التقليدية بتبادل الهدايا والورود، أما في الـ 14 من مارس، يحتفلون بما يسمى "وايت داي" أو "يوم الأبيض"، حيث يقوم الرجال بتقديم هدايا للنساء اللواتي قدمن لهم هدايا في الـ 14 من فبراير. وفي الـ 14 من أبريل، يحتفلون بـ "يوم الورود" حيث يتم تبادل الورود بين الأزواج والأصدقاء.

فرنسا

تُعتبر باريس، عاصمة فرنسا، مدينة الحب، وتحتفل بعيد الحب بشكل رومانسي وفريد، حيث يتم تزيين الشوارع والمتاجر بالورود والزينة الخاصة بعيد الحب، وتقام حفلات موسيقية وعروض فنية، كما يتم تبادل البطاقات والهدايا الساحرة بين الأزواج والأحباء.

جنوب إفريقيا

في جنوب أفريقيا، يعتبر عيد الحب فرصة للتعبير عن حب الأصدقاء والعائلة وليس فقط الأحباء، حيث يتم تبادل الزهور والبطاقات والهدايا بين الأشخاص المقربين في هذا اليوم الخاص.