الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها أفريكانو وزكي شان.. أفلام عيد الحب الرومانسية والكوميدية

أفريكانو
أفريكانو

عندما  يحل عيد الحب، يبحث الكثيرون عن أفلام تجمع بين الضحك والرومانسية لقضاء وقت ممتع مع من يحبون، هذه الأفلام تقدم قصص حب ممتعة ومشاهد كوميدية لذيذة ومضحكة. 

أفلام عيد الحب الرومانسية والكوميدية

نستعرض قائمة بأفضل الأفلام الكوميدية الرومانسية التي يمكن مشاهدتها في عيد الحب:

حب البنات

يحكي الفيلم قصة ثلاث أخوات غير شقيقات يتحتم عليهم بعد وفاة أبيهن أن يعشن معًا في بيت واحد لمدة عام حتى يحصلن على الميراث حسب وصية الأب، وهنا تبدأ مشكلاتهن النفسية في الظهور لنكتشف في النهاية أن الحب دواء لكل هذه الأمراض. الفيلم من بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحا وأشرف عبد الباقي.

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عريس من جهة أمنية

 يتناول هذا الفيلم قصة زواج ضابط شرطة وابنة لأب يحبها لدرجة أنه لا يتحمل أن تتركه وتذهب لتمارس حياتها الزوجية، فيطاردهما في كل مكان. يتخلل الفيلم الكثير من المواقف الكوميدية والرومانسية. الفيلم من بطولة عادل إمام وحلا وشريف منير ولبلبة.

بيبو وبشير

يحكي الفيلم عن فتاة وشاب تنشأ بينهما صداقة ثم يكتشفان أنهما يعيشان معًا في منزل واحد. الفيلم يمزج بين الكوميديا والرومانسية بشكل ممتع. الفيلم من بطولة منة شلبي وآسر ياسين.

زكى شان

يروي قصة حب بين شاب وفتاة، ويتناول مواضيع العلاقات الإنسانية والفروق الطبقية بشكل كوميدي ومؤثر. الفيلم من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد حلمي.

 افريكانو

 فيلم مصري كوميدي رومانسي يحكي قصة حب بين شاب وفتاة من خلفيات مختلفة. يتميز بالكثير من المواقف الطريفة. الفيلم من بطولة منى زكي وأحمد السقا.

يحتفل العالم اليوم بـ عيد الحب 2024 «الفالنتين» في يومه العالمي، وفي هذه المناسبة يتبادل الناس المعايدات ورسائل التهنئة والهدايا حتى يعبروا عن حبهم للطرف الآخر سواء من الأهل أو الأصدقاء أو شريك حياتهم.

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