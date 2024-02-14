الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

صور عيد الحب 2024
صور عيد الحب 2024

يحتفل المتزوجين والعشاق بـ عيد الحب 2024، ويتم الاحتفال بيوم عيد الحب في 14 فبراير، وهذا هو الوقت من العام الذي يكرس فيه الناس حبهم لأحبائهم، ويعبر الأشخاص الذين لديهم إعجاب بشخص ما عن حبهم لهم، لقضاء اليوم مع عائلاتهم وأصدقائهم والأقرباء والأعزاء.

عيد الحب 2024

وبمناسبة هذا اليوم يرصد الدستور في تقريره صور عيد الحب 2024، لإرسالها لمن تحب في هذا اليوم الرومانسي، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

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أرق رسائل تهنئة عيد الحب 2024.. أفضل عبارات في الفلانتين داي

صور عيد الحب 2024

كل سنة وانتم بخير.. صور عيد الحب 2024
كل سنة وانتم بخير.. صور عيد الحب 2024
كل سنة وانتم بخير.. صور عيد الحب 2024
كل سنة وانتم بخير.. صور عيد الحب 2024
كل سنة وانتم بخير.. صور عيد الحب 2024
كل سنة وانتم بخير.. صور عيد الحب 2024

ولماذا يرتبط اسم فالنتين بالحب؟

في 14 فبراير، تم قطع رأس القديس فالنتين ودفنه في مقبرة مسيحية على طريق فلامينيا بالقرب من بونتي ميلفيو شمال المدينة في عام 496 م، افتتح البابا جيلاسيوس الأول يوم 14 فبراير للاحتفال به تكريمًا للقديس فالنتين - عيد القديس فالنتين منذ ذلك الوقت، يتم الاحتفال بهذا اليوم.

بوستات عيد الحب 2024

1 - كل عام وأنت يا حبيبي العيد لأيامي.

2 - كل يوم حب ونحن سعداء سويا وفي أقصى مراحل الحب.

3 - يا داري وموطني وحب أيامي وحبيبي، الله يديمك لي يا حبيبي.

4 - لا يشغلني كم تبقى لي من عمري طالما أني قد رزقت حبك.

5 - كأنك الجنة التي قررت أن أقضي بها أيامي في هذه الدنيا.

6 - كل عيد وأنت الأكسجين الذي أتنفسه، وأنت الجمال في حياتي البائسة.

7 - صوتك كاف لعلاج روحي، كل عام وأنت يا كل السعادة بكامل سعادتك.

8 - يوم حب سعيد لك يا عمري يانور عيني، تأكد أني أحبك كثيرًا أكثر من المسافة التي بين الأرض والقمر.

9 - لم أرى هناء في حياتي إلا بعدما تعرفت إليك وأحببتك، اسأل الله أن يدوم عشقنا لآخر العمر.

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