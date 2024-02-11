بعد تريند عودة شيرين لحسام حبيب.. طبيب نفسي يحذر من العلاقات السامة

تصدر تريند شائعة عودة الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مرة أخرى بعد الإنفصال الأخير الذي وقع بينهما مع جعل اسميهما متصدري الترند.

وأثارت شائعة عودة العلاقات بين المطربة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب الجدل عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، من قبل عشاق الثنائي لمعرفة حقيقة هذه الشائعة.

طبيب نفسي يحذر

وعلى صعيد العلاقات السامة أو المؤذي، علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن أسباب الدخول في العلاقات غير المستقرة أو السامة أن الشخص يعاني من امراض نفسية منذ الصغر، ومن المتوقع أن هذا الشخص لم ينال الحب والتقدير من اسرته لذلك يلجأ دائمًا إلى الذهاب للعلاقات المستحيلة والمدمرة نفسيًا.

وأضاف الدكتور جمال فرويز، في تصريح خاص لـ “الدستور”، أن هناك بعض الأشخاص تعاني من اضطرابات نفسية شديدة مما تجعلها الدخول في علاقات وهميه وغير حقيقة وتجلب له العديد من المشاكل، لذلك يجب على هذه الاشخاص التي تعاني من امراض نفسية أن تستشير طبيب نفسي لكي يحل لها هذه المشكلات النفسية حتى تتجنب الضحية الوقوع فيها مرة أخرى.

وأكد الدكتور جمال فرويز، ان هناك بعض الأشخاص تشعر بأن غير مرغوب بها، لذلك تعمل دائمًا على جذب أشخاص غير سويه في حياتها الخاصية لأن الضحية بتكون فاقدة الثقة بنفسها، ودائمًا تبحث عن أشخاص للدخول في حياتهم بشكل عشوائي دون النظر إلى شكل العلاقة بشكل سوي أو كامل.

وفي سياق متصل، أكد محامي الفنانة شيرين أنه لا صحة لهذه الأبناء التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حتي الآن، موضحا لـ"الدستور" أن موكلته لم تتحدث معه بشأن هذا الأمر حتى الآن، ومن الممكن أن تكون مجرد شائعات أو عودة فنية فقط لا غير.

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