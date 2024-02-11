عاجل.. حقيقة عودة الفنان حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

حالة من الجدل آثارها الثنائي شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، بعدما تداول رواد السوشيال ميديا عدد من المنشورات، تفيد بعودة الثنائي مرة أخرى بعد الانفصال الأخير الذي وقع بينهما مع جعل اسمهما متصدرا التريند.



وبحث الكثير من الجمهور مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وموقع البحث الأكثر شهرة جوجل عن حقيقة عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مرة أخرى بعد الانفصال؛ إلا أن الثنائي لم يتحدثا عن هذا عبر حسابتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وأكد محامي الفنانة شيرين أنه لا صحة لهذه الأبناء التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حتي الآن، موضحا لـ"الدستور" أن موكلته لم تتحدث معه بشأن هذا الأمر حتى الآن، ومن الممكن أن تكون مجرد إشاعات أو عودة فنية فقط لا غير.

أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الدهب”

وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب لجمهورها من جديد بعد فترة طويلة انقطعت فيها عن طرح أعمال غنائية جديدة دامت لسنوات.

وفاجأت “شيرين” جمهورها بطرحها أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الدهب” أمس عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “الدهب”، تعاونت فيها شيرين عبد الوهاب مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن مدين، والموزع الموسيقي توما.



وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الاول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الاول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.