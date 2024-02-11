أخبار حالة الطقس الأحد والإثنين في محافظة القاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد والإثنين في محافظة القاهرة والإسكندرية على مدار الأسبوع الحالي.

أخبار حالة الطقس الأحد والإثنين

توقعت الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث تسود أجواء دافئة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، في حين يكون طقس الليل وفي الصباح الباكر شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الأحد

يسود طقس دافئ اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ٢٣ درجة مئوية.

وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٢ درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا

أما عن حالة الطقس المتوقعة غدًا يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024، فتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ومن المتوقع كذلك أن تشهد حالة الطقس فرص سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

تشهد البلاد فرصًا لـ سقوط أمطار بداية من الإثنين المقبل حتى الأربعاء 14 فبراير الجاري، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لتنبؤات الأرصاد الجوية.

وواصلت الأرصاد الجوية، من المرجح أن يحدث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إلى جانب فرص سقوط أمطار متوسطة (بنسبة حدوث 50% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

يسود الطقس في الإسكندرية، معتدل دافئ نسبيًا على كل الأنحاء، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 12 درجة للصغرى و21 للكبرى، فيما بلغت سرعة الرياح 8 كيلو متر/ ساعة، ونسبة الرطوبة 94%.

وفى سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية، بصورة طبيعية بميناءي الدخيلة والإسكندرية.

وتشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، استمرار حالة التحسن النسبي في الأحوال الجوية، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

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