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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تعرف على آخر موعد لتصفيات الأوكازيون الشتوي 2024.. ونصائح للمواطنين

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي 2024

يبحث المواطنين خلال الأيام الماضية عن آخر موعد لتصفيات الأوكازيون الشتوي 2024، بهدف الاستفادة من المنتجات منخفضة السعر.

يهدف الأوكازيون الشتوي 2024 التخفيف على المواطن المصري للاستفادة وشراء المنتجات بأسعار منخفضة، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، فإن المحال التي تشارك في الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

موسم التخفيضات لتصفيات الأوكازيون الشتوي 2024

يتسأل المواطنين عن آخر موعد لتصفيات الأوكازيون الشتوي 2024 حيث تشهد المحال التجارية، إقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع خلال موسم التخفيضات، بمجرد انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024 والذي يستمر لمدة شهر، وينتهي يوم 5 مارس 2024 المقبل، وذلك من أجل شراء كافة المنتجات من الملابس بأسعار مخفضة.

 

نصائح للمواطنين عند الشراء خلال فترة الأوكازيون

  • 1 - التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.
  • 2 - الحصول على فاتورة الشراء والاحتفاظ بها ومقارنة الأسعار والتأكد منها قبل وبعد الخصم.
  • 3 - اختيار المحلات حسنة السمعة للشراء منها، والتأكد من عدم وجود عيوب نسيجية واضحة على سطح الخام مثل التنسيل أو التقطيع أو وجود بقع.
  • 4 - اختبار الخياطة من عدة جوانب للمنتج، بحيث تكون ثابتة وذلك بشد طرفي الخام من جوانب الخياطة.
  • 5 - اختبار درجة ثبات اللون باستعمال منديل أبيض أو قطنة مبللة واحتكاكه بالخام، وعند ظهور لون المنديل يكون درجة ثبات اللون غير ثابتة.
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التموين: تشديد الرقابة على المحلات خلال فترة الأوكازيون الشتوى

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تحذيرات حماية المستهلك من التلاعب بالأسعار

والجدير بالذكر، حذر جهاز حماية المستهلك من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار، على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون مؤكدا أن الأحكام أصبحت رادعة وسريعة، وأن التلاعب في نسبة التخفيضات أو إعلان تخفيضات وهمية من الممكن أن يتسبب في غرامة على المحل.

وأكدت وزارة التموين على المواطنين اللجوء إلى أرقام الخط الساخن في حالة وجود أي مخالفات وذلك عبر الرقم الساخن 19588 أو الاتصال برقم الواتساب على 01577779999 وذلك للإبلاغ على العروض الوهمية في الأوكازيون حيث يوجد عقوبات رادعة للمخالفين من أصحاب المحلات التجارية.

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