تقرير للتموين: 1500 محل مشارك حتى الآن فى الأوكازيون الشتوى

كشف تقرير عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي، لـ1500 محل تجاري في اليوم الخامس للأوكازيون، وتتنوع بين محال الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية، وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إنه من المتوقع أن تصل المحال المشاركة في التصفية الموسمية الأولى للأوكازيون من ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ محل تجاري متنوع، وأكد أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي للمديريات هي تسهيل إصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركة في الأوكازيون.

حملات يومية

وأكد أحمد أبوالفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة أن المديريات وإدارات الرقابة في الوزارة سوف تقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحال المشاركة، وأشار إلى أن من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركة في الأوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا وزاريًا ببدء التصفية الموسمية الأولى لعام 2024 (الأوكازيون السنوى) اعتبارًا من الخامس من فبراير الجاري، ونص القرار الصادر على أن يكون الأوكازيون لمدة شهر، وأن يكون لكل محل أسبوعان.

كما شدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وشدد أيضا على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

وأكد أحمد كمال- معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية، وخلق حالة رواج تجارى، مشيرا إلى أن الأوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع، وأشار إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين للجهات الرقابية، هى التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الأوكازيون وسعر بعد دخول المحال فى الأوكازيون، وأضاف أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التي ترغب في المشاركة بالأوكازيون.